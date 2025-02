Thesocialpost.it - Il generale Vannacci imbarazza Floris in diretta tv: “I valori della destra? Sesso”

Leggi su Thesocialpost.it

Stavolta ilRobertola spara davvero grossa intv. Ma in politica, e sul piccolo schermo, non è sempre tutto come sembra. L’europarlamentareLega si collega con lo studio di DiMartedì, il talk di La7 condotto ogni martedì sera in prima serata da Giovanni. Il conduttore pone alla seguente domanda: “Ci può descrivere lei stesso i tratti di questa?”. Ma la risposta sorprende tutto lo studio.Leggi anche: Sanremo 2025, il: “Mi hanno invitato, ci sarò”“Questaè unaMEGA, che non ha nulla a che vedere con l’acronimo ‘Make Europa Great Again’ (citata da Elon Musk, ndr). – si carica subito– Questaè unagrande, sta assumendo caratteristiche transnazionali, lo abbiamo visto da dopo le elezioni di Trump negli Stati Uniti, ma anche dopo l’ultima riunione di Madrid dei patrioti, nella quale si è stabilito un legame tra tutte le destre europee e anche quelle transatlantiche.