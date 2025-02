Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Beko. Il sindaco Sacconi:: "Sono emerse possibili prospettive di rilancio"

Sensazioni opposte, nelle Marche, all’indomani del tavolo sulche si è svolto lunedì scorso a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Da una parte c’è la comunità di Comunanza, sempre più rassicurata sul fatto che lo stabilimento di Villa Pera non chiuderà più, al contrario di quanto venne invece annunciato dalla multinazionale nel novembre scorso, anche se l’intenzione è quella di abbassare i costi fissi attraverso una riduzione del personale che passerà attraverso dei prepensionamenti. Dall’altra, invece, si teme per i circa 300 esuberi delle due sedi di Fabriano. "Per quanto riguarda Comunanza, si conferma un cambio di rotta nella posizione dirispetto allo stabilimento dei Sibillini – spiega ilDomenico–. Non si parla più di chiusura, matà di mantenere un livello produttivo economicamente sostenibile, valutandone le condizioni".