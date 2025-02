Sport.quotidiano.net - Il Forlì vicino al record di vittorie in trasferta. Sei consecutive. Ed è già in buona compagnia

Dopo la vittoria estratta dal fango del campo del Fiorenzuola, ultima in classifica ma non ancora rassegnata alla retrocessione, ilcontinua il faccia a faccia col Ravenna in vetta alla classifica del girone D con 54 punti. La seconda vittoria per 1-0 consecutiva dei galletti certifica diversi aspetti: innanzitutto la capacità di indirizzare subito le partite (settimo gol nei primi 10’) e poi la mentalità che porta a imporsi anche in. È stata la sesta volta consecutiva lontano da casa. Le complicazioni erano molte: il terreno di gioco, la pericolosità di un’avversaria rinforzata dal mercato e bisognosa di punti. I campionati, è cosa risaputa, si vincono proprio portando a casa il bottino pieno nelle partite ‘sporche’. Meglio ancora se in. Per capirne l’importanza, basta guardare al Tau Altopascio, che era appaiato ae Ravenna ma è scivolato a -5 dalla vetta proprio in occasione di due trasferte