Secoloditalia.it - Il Fantasanremo della sinistra: Pd e 5 Stelle a corto di idee, si copiano pure la satira

C’è chi punta alla standing ovation e chi, invece, finisce per esibirsi in una serata cover fuori tempo. Mentre l’Ariston accoglieva la prima del Festival di Sanremo, sui social del Partito democratico e del Movimento 5andava in scena un’esibizione che più chesomigliava a una parodia malriuscita di loro stessi. Due post, due tentativi di attacco al governo attraverso il, ma nessun accordo tra i due partiti: la solita confusione di un campo largo che più che allargarsi, si estingue., la pateticadi Pd e M5sIl Pd, con l’aria di chi crede di aver trovato la chiave ironica del momento, pubblica un post con la squadra scelta per il. In alto spicca «Telemeloni 1» parodia di Rai 1, «Trump Fan Club Italia». In cima al post campeggia “Telemeloni 1”, parodia di Rai 1, mentre il nomesquadra – «Trump Fan Club Italia» – è l’ennesima dimostrazione di un’opposizione che non digerisce l’asse tra le destre sulle due sponde dell’Atlantico.