Thesocialpost.it - Il dramma della giovane promessa del basket italiano: Daniel morto così, a soli 20 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia a Ravenna, doveMazzini, untalento del, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto martedì mattina su via Dismano, a Borgo Faina, all’altezza dell’incrocio con via Argine Sinistro Canale Molino. Sabato prossimo avrebbe compiuto 20.Il ragazzo, alla guida di una Fiat 600, si è scontrato con una BMW condotta da un 33enne, in un impatto frontale violento che lo ha fatto uscire di strada. Purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza.I primi a lanciare l’allerta ai soccorsi sono stati due uomini a bordo di un furgone, anch’esso coinvolto nell’incidente, che stava viaggiando verso Ravenna. I due non hanno subito ferite, mentre il furgone ha riportato dalla carrozzeria. Il conducenteBMW, invece, è stato portato in ospedale in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita.