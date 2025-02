Il dolore di Parigi come l’infortunio del 2016 | Gimbo Tamberi ci riprova a Los Angeles per la favola più bella

Leggi su Sportface.it

“Dovresti dare meno ascolto ai sentimenti che non sono mai dei buoni investimenti”, sembrava consigliare Willie Peyote durante la sua esibizione. Niente da fare: Gianmarco, super ospite della prima serata di Sanremo 2025, invece ai sentimenti ci si è aggrappato ancora una volta. Sul palco dell’Ariston, il fuoriclasse del salto in alto ha annunciato che la sua carriera proseguirà fino alle Olimpiadi di Los2028. La notizia piùper lo sport italiano, a pochi mesi dall’incubo di2024, dove– in veste di portabandiera e campione in carica – ha chiuso la finale in undicesima posizione dopo aver combattuto con un calcolo renale e la febbre alta. Sulle note di ‘Momenti di gloria’, Jovanotti ha accolto l’oro mondiale ed europeo sul palco definendolo “un eroe che ha alzato l’asticella più in alto di tutti”.