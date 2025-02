Ilfoglio.it - Il disordine delle famiglie

Esce finalmente in lingua italiana un libro incandescente, "Il", scritto a quattro mani da Arlette Farge e Michel Foucault quarantadue anni fa. Studiosa, instancabile esploratrice di materiali d’archivio, Farge aveva attratto l’attenzione di Foucault con un suo studio (la sua tesi di dottorato) sul furto di alimentari a Parigi, basata sugli archivi della polizia del XVIII secolo. “Ancora non lo conoscevo di persona – scrive Farge nella postfazione italiana – ma avevo letto i suoi libri, rimanendo assai impressionata dalla stupefacente novità del suo sapere, dalla complessa bellezza della sua scrittura”. Ciò che attrae entrambi è soprattutto la storia degli ultimi, quelle vite infime del XVIII secolo, destinate all’oblio della storia. Attraverso le Lettres de cachet, cioè lettere scritte su ordine del Re, controfirmate dal segretario di stato e sigillate col sigillo del re, Farge e Foucault hanno certificato la storia di una continua violenza in ambito famigliare: violenza nella vita di coppia, dissolutezza dei figli.