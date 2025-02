Oasport.it - Il direttivo esecutivo di PTPA dalla parte di Sinner: “Coinvolto ingiustamente in una disputa ITIA-WADA”

Leggi su Oasport.it

La vicenda “Clostebol” che vedeJannikè sempre d’attualità e le recenti esternazioni del presidente della, Witold Banka, interpellato dal sito polacco Rz, hanno alimentato ulteriormente la discussione. Un caso che fa discutere quello di, nel suo sviluppo molto particolare e per questo valutato in maniera diversa dalle due Agenzie proposte al giudizio: l’e appunto la citata.Una discrepanza di giudizio che si fonda su una differente applicazione del codice. L’Agenzia mondiale dell’antidoping crede nel fatto che il n.1 del mondo sia stato vittima di una contaminazione involontaria, ma ritiene che sia responsabile per gli errori del suo staff, dal momento che sul ‘datore di lavoro’ ricadono le colpe dei propri dipendenti. Il riferimento è all’articolo 10.