Il Demone Inzaghi | così difende e trascina la sua Inter

Bisogna, inizialmente, fare qualche passo indietro. Istanbul, 10 giugno 2023. Allo stadio olimpico Atatürk, si sta giocando la finale della Champions League. L’si butta tutta in attacco, per pareggiare il vantaggio del Manchester City di Rodri. Un ultimo arrembante tentativo, prima del triplice fischio, che è vissuto dalla panchina nerazzurra in maniera molto concitata – quasi a credere davvero che il gol meritato sarebbe arrivato.Ma l’immagine che precede di poco quell’ultimo calcio d’angolo, dopo svariati tentativi sfortunati, parati da un grandissimo Ederson e da un distratto e confuso Lukaku, è quella di Simoneche si mostra tarantolato e strattona un suo collaboratore. Una scena che fino a quel secondo anno del tecnico piacentino non si era mai vista.Forse lì, in quel momentodenso di emozioni, si è capito il senso di quell’appellativo nato per gioco sui social e attribuito a mister: il