Ilgiorno.it - Il coraggio delle deejay ribelli “Nina’s Radio Night” al Binario 7 e il fascino dell’immaginazione

Leggi su Ilgiorno.it

” è l’avventura scanzonata di un gruppo dise dj per il nuovo appuntamento di Teatro+Tempo Presente. In scena sabato alle 21 e domenica alle 16 al7, in sala Chaplin, lo spettacoloDrag Queens”. Siamo nel 2222 e da secoli lenon esistono più: la comunicazione passa attraverso altri canali e la dittatura dell’immagine ha ridotto al silenzio tutte le frequenze. Un gruppo dise dj sfida i tempi e la terribile minaccia di una orwelliana polizia anti-captando e ritrasmettendo tracce sonore del passato che ancora navigano nell’etere. Ma per non farsi scoprire serve un’idea: quella di travestire la trasmissione clandestina da spettacolo teatrale. Sostenute dalla generosità di un filantropo senza volto, il misterioso Aristide Priscilla, fra reperti di ogni genere e moderne reinterpretazioni dei vecchi classici di quella che un tempo fu la, leconduttrici guideranno il pubblico alla riscoperta del