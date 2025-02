Superguidatv.it - Il Commissario Montalbano potrebbe tornare: l’idea del produttore Carlo Degli Esposti

Leggi su Superguidatv.it

Il 2025 è l’anno di Andrea Camilleri, autore dei romanzi su Il. Si celebra infatti il centenario della nascita dello scrittore che ha dato vita ad uno dei personaggi più amati dai lettori e dal pubblico italiano. Ilperòben presto in tv come dichiarato dal. Scopriamo insieme cosa ha rivelato.Il: “nascere un terzo”Il, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, è una serie tv andata in onda sulla Rai dal 1999. Ad interpretare il protagonista è Luca Zingaretti che ha dato vita ad un personaggio entrato nel cuore di tutti. L’ultimo episodio de Il, dal titolo ‘Il metodo Catalanotti‘, è andato in onda nel 2021 (due anni dopo la scomparsa dello scrittore).