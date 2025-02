Il comandante dei vigili accusato di andare al ristorante con l’auto di servizio

Leggi su Open.online

Emanuele Moretti, attuale capo del gruppo Monte Mario deiurbani di Roma ma all’epoca dei fatti alla guida di quello del Nomentano, va verso il processo. La procura lo accusa di aver falsificato gli orari di lavoro per ottenere più buoni pasto. Ma anche di aver trasformatodiin un mezzo privato. Con tanto di autista. L’edizione romana di Repubblica racconta che il pubblico ministero Gianfranco Gallo gli ha contestato i reati di truffa e peculato. Perché tra dicembre 2021 e maggio 2023 avrebbe certificato iloltre l’orario effettivo, inserendo manualmente dati alterati. Il tutto per ottenere i buoni pasto.108 giornateLe giornate in cui ha prolungato il turno falsamente, secondo l’accusa, sono in totale 108. Ma avrebbe anche compiuto almeno 280 spostamenti non legati al lavoro condi