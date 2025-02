Ilrestodelcarlino.it - Il Carpi ritrova il suo faro

La prima luce in fondo a un tunnel lungo due mesi porta a Pontedera. Lì sabato Andrea Mandelli dovrebbe fare il suo rientro a 8 gare di distanza dal problema alla coscia accusato il 7 dicembre scorso nei primi 5’ di-Torres. Il regista biancorosso ha iniziato col gruppo la settimana e in Toscana potrebbe avere il primo spezzone a gara in corso, in vista di un pieno recupero. Illo aspetta a braccia aperte dopo un campionato fin qui a singhiozzo per uno dei leader della rosa di Serpini, con tre differenti stop per altrettanti problemi alla coscia. Un rompicapo medico che nelle ultime settimane sembra essere stato risolto restituendo alun giocatore imprescindibile. Con e senza Mandelli sono infatti duecompletamente diversi, quasi all’opposto. Mandelli ha infatti giocato fin qui 11 gare a pieno regime, le prime 4 della stagione "bagnate" da 3 assist e 6 punti, poi il successo sul Pontedera dell’andata, quindi le 6 fra fine ottobre e fine novembre in cui i biancorossi hanno battuto Arezzo, Pineto e Legnago (2 suoi assist al "Sandrini") cogliendo 10 punti.