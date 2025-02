Quotidiano.net - Il caos sulla giustizia. Nordio tende la mano alla Cpi. Ma la sinistra vuole sfiduciarlo

fine il Pd scioglie la riserva e annuncia la mozione di sfiducia contro il ministro della, Carlo. Speranze di vittoria sotto zero: nessuno al Nazareno si illude del contrario. È una mossa un po’ dettata ddisperazione, serve solo a cercare di impedire che il caso Almasri finisca nel viale degli scandali dimenticati. "Non dando seguitorichiesta del mandato d’arresto della Corte penale internazionale,si è posto in aperto contrasto con la Costituzione e le leggi italiane", l’accusa. L’atto – messo a punto mentre il guardasigilli è in missione in Turchia – è sostenuto da quasi tutti i partiti di opposizione tranne Azione. "È inutile e controproducente", taglia corto il leader Carlo Calenda. I Cinquestelle, al contrario, si accodano, ma con poca convinzione: per Giuseppe Conte l’unico obiettivo deve essere portare in Aula la premier, costringerla cioè ad assumersi la responsabilità politica di una scelta che lei ha deciso di far passare come "tecnica".