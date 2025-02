Iodonna.it - Il cantautore toscano è attualmente nella top 5 della kermesse dopo il voto della prima serata

Leggi su Iodonna.it

nato nel 1993, Lucio Corsi è in gara a Sanremo 2025 con Volevo essere un duro, una ballad rock zeppa di archi e con un testo molto poetico che racconta il rifiuto di un mondo che spesso ci vuole infallibili.top 5classificaSala Stampa, Lucio ha regalato in conferenza stampa tanti sorrisi ma anche una mini performance musicale insieme al co-autore dei suoi brani Tommaso Ottomano. Lucio Corsi debutta a Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro” X Leggi anche › Lucio Corsi a Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro”, brano poetico sulla fragilitàvita Lucio Corsi a Sanremo 2025: «Nel mio nuovo disco si parla di infanzia e amicizia»Con la chitarra sottobraccio, Lucio ha deliziato la Sala stampa cantando Francis Delacroix, brano che farà parte del suo nuovo disco che uscirà il prossimo 21 marzo e che si intitola come la canzone che porta in gara a Sanremo.