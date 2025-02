Iodonna.it - Il cantante 33enne commenta così il suo nuovo beauty look "ripulito" ad arte con fondotinta ultra coprente, su Instagram: «Come mamma m'ha fatto»

Il mattino dopo l’esordio di Sanremo 75 spuntano le primissime classifiche, musicali e di stile. Anche se non è nella classifica top 5 scelti dalla giuria della sala stampa, Tony Effe si prende comunque la scena grazie al suoinaspettatamente “clean”, con capelli impomatati vecchia scuola e, sopratutto, con un viso perfettamente pulito, senza ombra dei tattoo da bay body che lo contraddistinguono. Tony Effe arriva a Sanremo: maritozzi, musica e fan in delirio X Tony Effe cancella (col truccco) i tatuaggi in visoSul Green Carpet di lunedì 10 febbraio si era presentato in pelliccia bianca e pantaloni vinilici, con il petto nudo e i tatuaggi multipli in bella vista.