Il cambio magico di Ancelotti e il gol di Mbappé col tiro sbagliato | il Real Madrid non si arrende mai

Ildie il gol dicolsbagliati: ilnon simaiAvercene di partite come Manchester City-. Meno male che le squadre non vivono il loro momento migliore. È stata una partita spettacolare, a tratti esaltante. Con un finale thrilling: ilche non simai: all’85esimo perdeva 2-1 e ha finito col vincere 3-2. Non in maniera immeritata, anzi. Aveva sprecato tanto la squadra di, soprattutto nel secondo tempo. E sembrava essere stata punita dal rigore procurato da Foden (fallo stupido di Ceballos che poi è uscito disperato) e trasformato da Haaland per il 2-1. Quando tutto sembrava compromesso, ecco il colpo di genio di: fuori Rodrygo e dentro Brahim Diaz. Forse non passano neanche due minuti e Brahim segna il gol del 2-2.