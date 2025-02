Ilrestodelcarlino.it - Il benessere come cura al Parkinson. Ecco il progetto ’Petali di Tulipà 2’

Dal tango al canto corale, dal teatro all’attività motoria anche in acqua, oltre a incontri formativi con i professionisti sanitari. Si tratta delle iniziative contenute del‘Petali di2’ che punta a offrire varie opportunità di supporto alle persone affette dae ai loro caregiver. Tutti i dettagli delsono stati illustrati ieri nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore comunale alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, intervenuta assieme ai rappresentanti dell’Associazioneiani & Caregiver, il presidente Guglielmo Piva, la vicepresidente Veronica Liverani, la referente delLicia Piva e il referente per i caregiver Dino Davi. "Massimo sostegno da parte dell’amministrazione- ha sottolineato l’assessore Cristina Coletti - va ad undi qualità e di grande impatto per la trasversalità che lo contraddistingue.