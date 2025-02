Iodonna.it - Il 15 aprile verrà presentata la cinquina finalista e il 20 giugno l'opera vincitrice nell'ambito del Taobuk festival di Taormina

La notizia è di poche ore fa, annunciata a una vasta platea di intellettuali e addetti ai lavori riunitasi appositamente stamane all’Acquario Romano, un complesso monumentale a due passi dalla stazione Termini. Nasce il Premio Strega saggistica, ulteriore tassello che si aggiunge ai riconoscimenti letterari promossi dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Il Premio, promosso anche da partner istituzionali quali lo Strega Alberti Benevento, ilBook, in collaborazione con BPER Banca e la FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori, si inserisce in questo settore dell’editoria che più di altri riesce a mantenere alta la soglia dell’attenzione sui libri e sulla loro centralitào stimolare i lettori a decifrare la complessità del mondo. Donatella Di Pietrantonio, da dentista a scrittrice di successo: i romanzi del Premio Strega 2024 X Leggi anche › Jarvis, Vaglio Tanet e Yang trionfano al Premio Strega Ragazze e Ragazzi Perché la saggistica?In un’epoca in cui la discussione è sempre più accesa su questioni fondamentali come la sostenibilità ambientale, il rapporto tra cittadini e istituzioni, i focolai di guerra e l’impatto sociale delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale in testa, il genere saggistico ha confermato la sua efficacia nel mantenere il libro al centro del dibattito culturale.