IA per connettere aree rurali e urbane | contributi fino a 10mila euro con Mobilise

È aperto il bandonell’ambito del progetto PoliRuralPlus, finanziato nell’ambito di Horizonpe, con l’obiettivo di utilizzare l’Intelligenza Artificiale (AI) per promuovere innovazioni comunitarie che migliorino le interazioni tra le.I progetti finanziati nell’ambito di questo bando organizzeranno hackathon, datahon, ideathon locali/regionali per promuovere il progetto PoliRuralPlus, oltre ad altre soluzioni da validare, estendere e/o attuare nelle regioni pilota di PoliRuralPlus.Possono fare domanda le organizzazioni purché legalmente stabiliti in uno Stato membro dell’Unionepea o in un Paese associato.Le proposte devono allinearsi agli obiettivi specifici di uno dei progetti pilota del PoliRuralPlus, che riguardano lo sviluppo sostenibile, la diversificazione economica, la promozione dell’innovazione e la collaborazione urbano-rurale.