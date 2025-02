It.insideover.com - IA e social, Vance smonta la Ue: “L’America non accetterà mai le vostre regole”

Scontro USA-UE sul DSA – Il vicepresidente USA JDha criticato il Digital Services Act (DSA) durante un vertice sull’IA a Parigi, definendolo un ostacolo alla libertà di espressione e all’innovazione tecnologica.Censura e disinformazione –ha contestato le norme europee che impongono la rimozione di contenuti online e la lotta alla “disinformazione”, chiedendosi chi abbia il potere di definire cosa sia falso o inaccettabile.L’approccio americano all’IA – L’amministrazione Trump vuole che gli USA diventino il leader globale nell’intelligenza artificiale, promuovendo un modello basato su libertà e competitività, senza eccessiva regolamentazione.Rischi per le Big Tech – Secondo, norme come il DSA, il Digital Markets Act e il GDPR potrebbero spingere le aziende tecnologiche americane a limitare l’accesso agli utenti europei per evitare sanzioni.