Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 12 febbraio 2025

Ieri, martedì 11, i listini europei hanno chiuso la seduta in rialzo al massimo storico. Le Borse europee mercoledì avviano in cauto rialzo: Milano guadagna lo 0,42% a 37.778 punti base. Lotra Btp e Bund apre in leggero calo a 109,2 punti.Le quotazioni diin tempo reale 9.42 – Loapre in leggero caloIl differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi scende di un punto a 109,2 punti base. Il rendimento del titolo del Tesoro sale al 3,53% dal 3,52.9.13 – Europa in rialzo: Milano +0,42%Le Borse europee avviano in cauto rialzo. Francoforte sale allo 0,18%, Parigi +0,13%, Londra +0,4% e Milano +0,42% a 37.738 punti base.Articolo completo: Idi12dal blog Lettera43