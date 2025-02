Ilfattoquotidiano.it - I tifosi del City si prendono gioco di Vinicius per il mancato Pallone d’Oro citando gli Oasis

“Smettila di piangere a dirotto”. Idel Manchesterhanno pensato di accogliere cosìjr e il Real Madrid durante la gara d‘andata dei playoff di Champions League 2025 giocatasi all’Ethiad Stadium nella serata di martedì, vinta dagli uomini di Ancelotti per 2-3. Un gigantesco striscione raffigurante il volto di Rodri mentre bacia il.Il riferimento è ovviamente alla mancata partecipazione di tutta la squadra spagnola alla cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento individuale andata in scena lo scorso ottobre a Parigi. Il motivo? Una forma di protesta per la mancata assegnazione del premio al numero 7 dei Blancos.Dietro Rodri si erano classificati ben tre giocatori del Real Madrid:Jr, Bellingham e Carvajal. “Stop Crying your heart out” è un chiaro riferimento alla celebre canzone degli, grandidel Manchester