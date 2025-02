Davidemaggio.it - I testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

L’amore innanzitutto. No, non vogliamo essere romantici con l’avvicinarci di San Valentino, ma è questo il tema portantein gara aldi: l’amore raccontato in tutte le sue forme. Da quello appassionato e sfiancante cantato da Irama con la sua Lentamente, dai Modà con Non ti dimentico o da Olly in Balorda Nostalgia; o quello che emoziona e riempie l’anima come cantano Massimo Ranieri in Tra le mani un cuore e Giorgia in La cura per me. I The Kolors e i ComaCose portano sul palco dell’Ariston un amore più leggero con Tu con chi fai l’amore e Cuoricini, ma non manca quello per i propri familiari, al quale Simone Cristicchi e Brunori Sas hanno dedicato rispettivamente le loro Quando sarai piccola e L’alberonoci.C’è anche spazio per riflessioni ad ampio spettro, sulla vita in generale e sulla società che ci circonda, come quelle fatte da Willie Peyote in Grazie ma no grazie e Francesco Gabbani in Viva la vita.