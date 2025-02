Ilprimatonazionale.it - I tentativi di demonizzare la remigrazione

Roma, 12 feb – Un po’ ovunque si comincia a parlare di. Concetto politico portato alla ribalta in Francia tempo fa da Laurent Ozon e successivamente reso popolare dall’austriaco Martin Sellner. Il termine si sta facendo largo anche nel dibattito pubblico italiano, a, come sempre succede quando si toccano nervi scoperti quali l’immigrazione, assistiamo già aidi demonizzarlo e distorcerlo.Che cos’è laCosa s’intende per? Una delle formulazioni più efficaci è probabilmente quella data da CasaPound nella sua proposta politica dedicata appunto a questo tema, chiedendo “latotale e senza compromessi di tutti gli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio” e di incentivare “il rimpatrio volontario verso i paesi d’origine per tutti i discendenti d’immigrati nati in Europa, attraverso strumenti di collaborazione diplomatica ed economica con i paesi d’origine”.