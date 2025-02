Ilgiorno.it - I sindacati rompono col Comune di Voghera: “Relazioni assenti, mancate risposte. Pronti allo stato di agitazione”

– “Se la Rsu non sarà presente all’incontro che avevamo chiesto, convocato per domani, non ci sarà neppure la Uil”. Maurizio Poggi, segretario provinciale di Uil Fpl, è risoluto. Insieme alle altre organizzazioni sindacali aveva chiesto un incontro al sindaco Paola Garlaschelli per risolvere alcune problematiche aperte ine vorrebbe poterne parlare alla presenza di chi, più di tutti, ha il polso della situazione che vivono i 200 dipendenti. “Il sindaco ha detto di essere libera d’invitare chi le pare – ha aggiunto Poggi – e questo non è educato, oltre a essere un errore politico. Inoltre la risposta non ci è arrivata con una mail, ma pubblicamente. Questo atteggiamento fa pensare che si vogliano spingere le categorie a intervenire su una Rsu molto ferma sulle proprie posizioni”.