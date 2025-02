I servizi italiani usano ancora lo spyware di Paragon La conferma di Ciriani | Ma non spiamo i giornalisti

Leggi su Open.online

Il sistema di spionaggio prodotto dalla società israeliana, Graphite, èin uso aisegreti. Lodurante il question time di oggi, 12 febbraio, il ministro per i rapporti con il parlamento Lucaa proposito del potentetrovato nei telefoni cellulari di alcuni attivisti, da Luca Casarini a Beppe Caccia, oltre che del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. «Va dato atto che la societàSolutions ha garantito la fornitura delo, in ottemperanza alle clausole contrattuali, con massima professionalità e serietà. Nessuno ha rescisso in questi giorni alcun contratto nei confronti dell’intelligence. Tutti i sistemi sono stati e sono pienamente operativi contro chi attenta agli interessi e alla sicurezza della Nazione», ha dettodurante il question time della Camera.