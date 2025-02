Monzatoday.it - I ragazzini annoiati che distruggono il cassonetto dell'immondizia, chiedono scusa e lo ricomprano

Non sapevano come trascorrere il tempo e hanno così deciso di dare fuoco ai bidoniall’interno di un plesso condominiale. Per fortuna, il gesto non ha avuto serie ripercussioni grazie al tempestivo intervento dei soccorsi e alla segnalazione alla polizia locale. Ma la sorpresa è.