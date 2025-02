Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 12 febbraio: Champions League, Premier League e Championship

Leggi su Ilveggente.it

di12: ci sono gli altri quattro spareggi di, lahip e un recupero di.Proseguono questole partite di andata degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale di. In campo altre due squadre italiane impegnate in trasferta: l’Atalanta se la vedrà con il Club Brugge, avversario ampiamente alla portata della corazzata di Gasperini, mentre il Milan non dovrà sottovalutare – quando meno in questa sfida d’andata – il Feyenoord, sempre temibile in casa.Idi12hip (LaPresse) – IlVeggente.it Avere però prelevato proprio dai diretti avversari il bomber Gimenez nel corso del calciomercato invernale, e trovarsi di fronte una squadra che ha appena esonerato l’allenatore Priske, rendono comunque il Milan leggermente favorito anche per stasera: doppia chance esterna e probabile anche almeno un gol per squadra.