Ilfattoquotidiano.it - “I prezzi dei voli aumenteranno presto. Ci sono pochi aerei nuovi e quelli vecchi hanno problemi al motore. Il costo dei biglietti salirà”: l’annuncio dell’esperto

Già a dicembre il report annuale Air Monitor 2025, pubblicato dallo specialista di viaggi d’affari American Express Global Business Travel (Amex GBT), prevedeva rialzi su scala mondiale dei. A gennaio, il direttore finanziario di American Airlines, Devon May, dichiarava in un’intervista: “Ci aspettiamo un rialzo delle tariffe aeree”.aumenti che rientrano in un trend di crescita deigià osservato negli scorsi anni, soprattutto a partire dalla pandemia. Ma che quest’anno potrebbero essere più incisivi.Tanti elementiIl rapporto Air Monitor punta l’indice contro i costi operativi in crescita – conseguenza di aumenti dei salari, dei carburanti e delle misure ambientali – e contro l’impatto dell’intelligenza artificiale nelle strategie tariffarie delle compagnie aeree. Secondo il report, sarebbe però responsabile anche l’indice NDC, introdotto nel 2021 dalla IATA (International Air Transport Association): questo standard per la distribuzione e la vendita di, applicabile alle compagnie aeree, aggregatori e agenzie dell’NDC, e utile anche per offerte epersonalizzati, renderebbe infatti più complesse le trattative per i clienti business.