Lortica.it - I pioppi di Via Campanacci: una riflessione sul cambiamento del paesaggio e le sfide ambientali

“centenari”Da un po’ di tempo si è scatenata una feroce polemica sulle opere pubbliche che interessano gli alberi in ambito urbano.L’ultima è quella dei“CENTENARI” di Via.In questa occasione, come nelle altre, si sono scatenati comitati di cittadini edsti de’ noialtri che rivendicano la necessità di mantenere l’attuale assetto vegetativo a dispetto di qualsiasi argomento che gli viene contrapposto.Quasi tutti dimenticano che la maggior parte deltoscano è frutto di interventi dell’uomo; senza allontanarsi è sufficiente rammentare le foreste casentinesi, i boschi di castagni, gli oliveti terrazzati, i vigneti del Chianti e la bonifica della Valdichiana.La memoria è talmente corta (spero non in maniera colpevole), che si dimentica quale assetto aveva una certa zona qualche anno fa.