I pericoli online sono dappertutto: fai attenzione soprattutto a queste 5 minacce

Dalle reti Wi-Fi pubbliche alle tecniche di phishing sempre più sofisticate: questiall’ordine del giorno per chi naviga con costanza.I: fai– notizie.comNell’era digitale, la sicurezzaè diventata una priorità assoluta per tutti gli utenti di Internet. Con l’aumento dell’utilizzo degli smartphone, i rischi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati personali simoltiplicati. La società di cybersicurezza Check Point ha recentemente messo in luce alcuni degli errori più comuni che gli utenti commettono quando navigano, esponendosi a gravi.Comportamentia rischio: non commettere questi 5 grandi erroriIl primo grande errore è collegarsi a reti Wi-Fi pubbliche senza precauzioni.