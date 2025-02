Esports247.it - I migliori giochi multiplayer da giocare insieme agli amici nel 2025

Nonostante, a mio parere, nulla batta ila deglinella stessa stanza (il couch co-op, come lo chiamano i giovani), ormai diin cooperativa locale se ne vedono sempre di meno e trovare i proprionline è molto più probabile che trovarseli in casa propria. Trovare un gioco che abbia dei server dove potercon i propriè quindi diventato essenziale per potersi godere appieno iined è quindi altrettanto essenziale una guida aicooperativi disponibili al momento.Idacon gliFortnite continua a dominare la scena deionline, e non è difficile capirne il perché. Oltre ad essere gratuito e disponibile su tutte le principali piattaforme con supporto al cross-play, Fortnite offre uno stile di gioco più che accattivante e le varie collaborazioni con franchise come Marvel, Star Wars, LEGO e Dragon Ball non fanno che aggiungere una ventata di novità costante che porta i giocatori a rimanere fedeli al gioco per anni.