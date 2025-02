Metropolitanmagazine.it - I manifestanti pro-Palestina chiedono il boicottaggio di “Captain America: Brave New World”

Diverse decine dipro-si sono radunati martedì fuori dalla première hollywoodiana di “New” e hanno chiesto ildel film a causa dell’inclusione della supereroina israeliana Ruth Bat-Seraph, alias Sabra, interpretata da Shira Haas. Itenevano cartelli con la scritta “Sabra deve andarsene”, ” La Disney sostiene il genocidio”, “Boicottate ‘Capitan’” e “Pregate per la principessa Jasmine”. Gridavano frasi come “Libera, libera, libera” e “Disney, Disney non puoi nasconderti”. L’inclusione di Sabra, che era un agente del Mossad nei fumetti, ha scatenato polemiche tra i fan palestinesi nel 2022. La Marvel ha presto rilasciato una dichiarazione assicurando che sta adottando un “nuovo approccio” al personaggio per “New”.