Ilfattoquotidiano.it - I lustrini di Sanremo nascondono la vera realtà di industria musicale, Rai e cinema

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Festival disi pone nel sistema culturale italiano a mo’ di arma di distrazione di massa, sia rispetto allo specifico settoresia – più in generale – rispetto allo stato di crisi profonda delle industrie culturali e creative tutte, sia – infine – riguardo alla perdurante crisi identitaria della Rai. Ancora una volta, la grancassa spettacolare di Viale Mazzini e Teatro Ariston – tra red carpet e– finisce per nascondere le tante patologie del sistema. Paginate e paginate di cronaca di spettacolo, con polemiche gonfiate ad arte e gossip a gogò, con un magister elegantiorum del livello di Fabrizio Corona.Ladell’italiana sembra interessare a pochi. Ed ormai a quasi nessuno interessa realmente il futuro della Rai, se, a distanza di mesi, la stessa Commissione bicamerale di Vigilanza non riesce a trovare la quadra rispetto alla conferma della Presidente “in pectore”, Simona Agnes (sostenuta da Forza Italia e in particolare dal diplomatico Gianni Letta, ma avversata dalle opposizioni).