Metropolitanmagazine.it - I look beauty del Festival di Sanremo 2025 della prima serata: California dei Coma Cose come Chappell, Rose Villain acconciatura punk

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sì, è vero, ildiè musica, ma a noi quanto piace di parlare deidi questa nuova edizione? Tra audaci acconciature, make-up scenografici e dettagli che fanno la differenza, ecco ipiù iconici. A noi piace tantissimo ilispirato al Cabaret (e un po’Roan) didei, e i capelli superdi. Ideldi: per noi vince, ribelle eA catturare l’attenzione è stata, che ha portato auna carica di energia. Il suo hairstyle ribelle, con cresta spettinata e sfumature platino, ha subito conquistato il pubblico, col suo super messy bun. Il make-up? Sguardo intenso e labbra nude per un contrasto perfetto. Unche grida personalità e che di certo non passerà inosservato.