I Favoriti di Sanremo 2025 | testa a testa Cristicchi-Giorgia

A poche ore dalla seconda serata del Festival di, impazza il totovincitore. DavideMaggio.it monitora giorno per giorno le quotazioni dei bookmakers su chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Angelina Mango, vincitrice in carica. Chi arriva da favorito alla serata di questa sera? Ecco le quote.Totovincitore, mercoledì 12 febbraioDopo i verdetti della prima serata (i 5 Big più votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web), i principali quotisti rivedono in parte le previsioni sul vincitore, puntando su Simonee la sua Quando sarai piccola, che balza inper Sisal (la sua quota è a 3.5) e in seconda posizione per Snai (4). E’con La cura per me di, che ha le stesse quote di vittoria ma ad agenzie invertite (Sisal 4 e Snai 3.