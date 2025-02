I Fantastici Quattro | Gli Inizi | il trailer alterato per non svelare dettagli di trama importanti?

Leggi su Cinefilos.it

: Gli: ilper nondi?Da un po’ di tempo sentiamo voci secondo cui Franklin Richards apparirà in I: Glie, alla fine, in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. I Marvel Studios devono ancora confermare i piani per il personaggio, figlio di Reed Richards e Sue Storm-Richards, anche se i fan sono convinti di aver individuato alcune prove che quest’ultima, interpretata da Vanessa Kirby, sia incinta nel film.Nella scena in cui Johnny Storm “si infiamma” nei panni della Torcia Umana, una Sue dall’aspetto un po’ rotondo viene mostrata mentre viene portata in salvo sullo sfondo. Poi, c’è quella che sembrava una scena di parto a bordo di un’astronave con Mister Fantastic che conforta la moglie.