I Duran Duran tornano in Italia per gli I-Days Milano 2025

Sanremo, 12 feb. (askanews) – Quaranta anni dopo la loro prima storica performance in, nel 1985 al Festival di Sanremo, la leggendaria band britannicatornerà nel Bel Paese per illuminare l’iconico palco degli I-all’Ippodromo Snai San Siro venerdì 20 giugnocon uno show indimenticabile. I biglietti per questo attesissimo concerto saranno disponibile in vendita generale venerdì 24 gennaio alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Le prevendite esclusive iniziano mercoledì 22 gennaio alle 10.00 per i membri della community VIP dei. ACCEDI e fai clic su PREVENDITA nella sezione MEMBRI di www..com per ulteriori informazioni. Giovedì 23 gennaio alle 10.00 su MyLiveNation seguirà la prevendita di Live Nation. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, ihanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondote la loro illustre carriera quarantennale.