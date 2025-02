Sport.quotidiano.net - I due azzurri scaldano il clima per la partitissima dell’Inalpi Arena. Pajola: "Daremo tutto con Milano». Polonara: "Carichi dopo Tortona»

Carica, decisa a vendere cara la pelle, e vogliosa di regalare ai propri tifosi una serata speciale. E’ una Virtusrinfrancata nel morale e nella classifica del campionato, quella che stasera scenderà in campo alla Inalpidi Torino nel quarto di finale di Coppa Italia contro i rivali di sempre dell’Armani. A suonare la carica in casa bianconera sono stati in questi giorni Alessandroe Achille. "Siamo reduci da una settimana dove abbiamo giocato 3 partite in altrettanti giorni, un doppio turno di EuroLeague e una trasferta non semplice a– sottolinea, sempre più pilastro dei bianconeri –. La squadra è carica e vogliamo approcciare il match connel migliore dei modi cercando di fare bene". Il playmaker sottolinea la sfida con l’Armani e carica la squadra.