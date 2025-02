Padovaoggi.it - “I concerti dell’assunta 2025”: appuntamenti serali e matinée domenicali all’auditorium di Rubano

Leggi su Padovaoggi.it

Per stemperare l’ultimo mese di inverno e dare il benvenuto alla primavera il Conservatorio “Cesare Pollini”, come da tradizione, approda all’Auditoriumdi- storica chiesa centrale del paese trasformata in accogliente spazio per attività culturali e sociali - con la rassegna.