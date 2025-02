Movieplayer.it - I colori dell'anima - The Colors Within, clip esclusiva dell'anime al cinema dal 24 al 26 febbraio 24 febbraio

Solo per tre giorni arriva in sala I- The, l'attesodistribuito daFactory, che vi anticipiamo in una. Arriva neidal 24 al 26neiconFactory l'atteso- The, evento speciale che permetterà anche al pubblico italiano di goderea visionea pellicola realizzata da un team d'eccezione. L'nasce, infatti, dalle mani sapientia pluripremiata regista Naoko Yamada, autrice di capolavori come La formaa voce, Liz e l'uccellino azzurro e The Heike Story, che torna nuovamente a collaborare con il prestigioso studio d'zione Science SARU. Unache quest'oggi vi offre Movieplayer.it anticipa le atmosfere, offrendoci un primo sguardo ai personaggi del film.