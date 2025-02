Ilfattoquotidiano.it - I centri in Albania diventano un “impianto polivalente”, Piantedosi: “Nessun onere aggiuntivo”. E rilancia il solito “interesse Ue”

Finché c’è, c’è speranza. Nel question time alla Camera, il titolare dell’Interno Matteoha confermato l’intenzione di modificare il format deiin, bocciati tre volte dalla magistratura per l’incompatibilità tra la lista dei Paesi sicuri stilata dal governo e le norme Ue, ora al vaglio della Corte di giustizia europea. L’idea è quella di trasformare le strutture pensate per le procedure d’asilo accelerate di richiedenti raccolti nel Mediterraneo indi permanenza per il rimpatrio (Cpr) di irregolari già in Italia e già raggiunti da un provvedimento di espulsione. “E’ vero? Quali i numeri previsti?”, è stato chiesto nell’interrogazione presentata da Davide Faraone di Italia Viva insieme ad altri. Il ministro ha spiegato che una parte delle strutture è già adibita a Cpr, quindi non ci saranno “i aggiuntivi” per quello che ha definito ““.