I cartellini pesano | contro la Samb niente Osama Morganti e Fabbri

, soprattutto quelli rossi, iniziano a essere un po’ troppi in queste ultime settimane per il Castelfidardo. A Teramo si era fatto cacciare Elezaj,il Chieti in casa è stato espulso capitan, domenica, nella partita vinta al Manciniil Sora, è arrivata addirittura una ‘doppietta’: espulso primanello scorcio iniziale di secondo tempo e poi nel finale il portieredirettamente dalla panchina. Ieri sono arrivate le decisioni del giudice sportivo piuttosto pesanti e non solo nelle giornate di squalifica. Un turno di stop perespulso per doppia ammonizione, con il secondo giallo per aver ostacolato il rinvio del portiere, che ha pesato poi per tutti i 50’ restanti sul resto della squadra, brava però ‘a compattarsi’ come ha spiegato a fine partita il migliore in campo del Castelfidardo, Matteo Baldini.