Ilgiorno.it - I buchi nei conti del teatro Giuditta Pasta di Saronno. Dubbi sui complici della contabile infedele

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) – Non si esclude la presenza di, tanto che la denuncia è stata sporta contro ignoti e non solo contro la. È una delle novità emerse ieri dall’amministrazione comunale e dal consiglio di amministrazione del, che hanno voluto fare chiarezza sulla sottrazione di fondi alla fondazione: davanti a microfoni e telecamere, il sindaco Augusto Airoldi, il presidente del cda delTino Volpi e i membrigiunta. "Abbiamo voluto questo momento per rassicurare amici e abbonati: ilsupererà anche questa difficoltà” ha spiegato Airoldi. “Se dovessi dare un titolo alla giornata di oggi, direi “finalmente“ – ha detto –. Grazie al comunicatoguardia di finanza di ieri, amministrazione e cda sono stati sciolti dal vincolo di riservatezza imposto dalle autorità e ora possiamo spiegare cos’è successo.