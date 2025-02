Quotidiano.net - Hostess disse ’no’ dopo 20 secondi. Assolto per gli abusi, nuovo processo. E lei: "Lotto anche per le mie figlie"

Lo sconforto con cui aveva accolto le precedenti sentenze, che avevanoil sindacalista accusato di averla molestata, si è tramutato in gioia. "Non è una vittoria solo mia ma di tutte le donne, che hanno il diritto di sentirsi al sicuro sui luoghi di lavoro", afferma, con l’emozione che traspare dalla voce, l’ex assistente di volo Barbara D’Astolto, 48 anni. La Cassazione ha disposto infatti und’appello a Milano, annullando l’assoluzione del sindacalista della Cisl che la donna aveva denunciatoun colloquio, nel 2018, legato a una vertenza all’aeroporto di Malpensa. Quei comportamenti dell’uomo durante l’incontro, per i pmsessuali, secondo la Corte d’Appello di Milano, che lo scorso 24 giugno ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, non sono stati tali "da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta".