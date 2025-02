Oasport.it - Hockey pista, ufficiali gli orari delle Finali della Coppa Italia 2025

Per lediè tutto pronto. Dopo averzzato la sede del PalaDante di Trissino, la FISR ha reso noti anche glipartite in programma nella località veneta.Piatto forte, oltre allaFemminile con la finale fra Trissino e Matera, laMaschile, che vedrà sabato 15 marzo disputarsi due semi: alle 15.00 Forte dei Marmi-Lodi e alle 21.00 l’incrocio locale fra Trissino e Bassano.Le vincitrici dei due confronti si sfideranno poi domenica 16, alle ore 18.00, in una giornata che vedrà l’assegnazione del trofeo anche per quanto riguarda la Serie A2 e la Serie B. Di seguito tutto il quadro riepilogativo del weekenddiFEMMINILE – FINALE – PalaDante di Trissino – 15/16 marzoSabato 15 Marzoore 18:00 – NEWCO ROLLER MATERA controTRISISNOA1 – FINAL FOUR – SEMI– PalaDante di Trissino – 15 marzoSabato 15 Marzo– ore 15:00 – LA CANNICCIA MOTOR CLUB VH FORTE contro AMATORI WASKEN LODISabato 15 Marzo– ore 21:00 –TRISSINO contro UBROKER BASSANO1954A1 – FINAL FOUR – FINALE – PalaDante di Trissino – 16 marzoDomenica 16 Marzo– ore 18:00 – Vincentidue semiB – FINALE – PalaDante di Trissino – 15/16 marzoDomenica 16 Marzoore 11.