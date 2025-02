Ilgiorno.it - Ho visto la luce in fondo al tunnel ...della Galleria

Negri Ho abitato inper due anni. Ne ho abitato i densi mattini scolastici, negli ultimi due anni di liceo. Proprio lì, sotto il cielo di vetro dei piccioni e delle vaste tavolozze di grigio che solo Milano, allora e mai più, sapeva allestire sopra le nostre naufraghe zucche. Me ne sono sempre vantato tra me e me, con discrezione senz’altro milanese: ho studiato ine holainal, forse dalla parte del Duomo, forse dalla parteScala o fors’anche dagli sbocchi a latere, verso il Cordusio là ino verso vie raccolte attorno all’ora del panzerotto. Maturando e maturato in, vuoi mettere? Uscito per il rottocuffia, da poeta e contadino inurbato, senza veruna scienza matematica, ma fervido di belle lettere e compagnia bella. Fui allievo renitente e disperante in fisica e dintorni: l’allora capitano Mario Giuliacci, prima di diventare l’arcinoto tele-meteorologo, tentò invano di inculcarmi le ordinate meravigliesua materia.