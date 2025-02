Amica.it - «Ho tenuto segreto a tutti il video del Papa, anche alla Rai, ieri l'ho mandato in regia»

Leggi su Amica.it

(askanews) – «HoildelRai,l’hoin»: Carlo Conti, in conferenza stampa, rivela i dettagli di come è nato ilmessaggio delal Festival rispondendo indirettamente all’indiscrezione sul fatto che fosse stato registrato precedentemente. GUARDA LE FOTOCarlo Conti e Francesca Vaccaro: le foto social del loro amore «Mia madre mi ha detto sempre di osare e quindi dopo la giornata mondiale dei bambini che ho presentato ho scritto il 12 gennaio una lettera al Pontefice attraverso Padre Enzo Fortunato e ilè arrivato sabato 1 febbraio. Sono riuscito a tenerlo nascosto», ha aggiunto il direttore artistico del Festival di Sanremo.Poi, rispondendodomanda di un giornalista: «Hai presente quando c’era una partita di calcio e facevano l’invasione di campo? Poi hanno smesso di riprendere e non hanno fatto più invasione di campo.