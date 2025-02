Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto che il mio ‘amico di letto’ era in realtà mio cugino”: la scoperta choc dopo un appuntamento su Tinder

“Hoche il miodiche avevo conosciuto suè inmio”. Così esordisce Hunter Smith, comico e autore televisivo australiano, confessando di aver vissuto un’esperienza a dir poco surreale. Quella che era iniziata come una relazione occasionale con un uomo conosciuto susi è trasformata in unasconcertante: i due erano cugini lontani.A raccontare la bizzarra vicenda è lo stesso Smith in un articolo per Mamamia, in cui descrive la sua reazione al messaggio dell’ex partner che,la fine della loro frequentazione, gli scriveva: “Dobbiamo parlare”. “Aveva bisogno di soldi? Di un posto dove stare? Era pieno di malattie?” Questi i dubbi che hanno immediatamente assalito il comico, che mai avrebbe immaginato la verità: “Ho acconsentito a vederci e così mi ha confessato che i nostri nonni erano parenti, ma separati, e non c’era modo di saperlo.